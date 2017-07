De Belgische politie heeft de afgelopen dagen drie mensen opgepakt die worden verdacht van witwassen via bitcoins. Een van hen is de 24-jarige Nederlander Tommie V., die zaterdag werd aangehouden, meldt het Belgisch federaal parket maandag.

In dezelfde zaak zijn vorige week twee Belgische broers in hechtenis genomen, de 33-jarige Y.A. uit Jette en de 31-jarige I.A. uit Molenbeek. Zij zouden de afgelopen maanden talrijke transacties hebben uitgevoerd waarbij bitcoins werden verruild voor contant geld of omgekeerd. Dit gebeurde tijdens ontmoetingen met klanten op publieke plaatsen als parkings, hotels en fast food restaurants in België, Nederland en Duitsland.

Bij huiszoekingen in Brussel zijn tienduizenden euro's cash in beslag genomen. In Maastricht werd woensdag op verzoek van België een huiszoeking gedaan bij de 22-jarige Nederlander A.V., vermoedelijk een klant van de broers. Daar werd computermateriaal meegenomen.

Online marktplaats

Het onderzoek in België werd gestart nadat justitie vaststelde dat op de online marktplaats localbitcoins.com diensten werden aangeboden om bitcoins in te ruilen tegen cash of omgekeerd. Vooral de account 'Zhao Dong 1982' bleek in België actief te zijn, onder meer in de grensstreek met Nederland en Duitsland.

Hierbij ging het om bedragen van minimaal 5000 euro en tegen een commissie die vele malen hoger ligt dan normaal. Nadat het eerste contact was gelegd werd voor de verdere bespreking uitgeweken naar beveiligde communicatiekanalen zoals Telegram.

Het onderzoek naar 'Zhao Dong 1982', de broers A. en hun klanten gaat onverminderd verder, aldus het parket.



België pakt Nederlander op in witwaszaak (Foto: ANP)