De raffinaderij van Shell in Pernis blijft maandag ook nog grotendeels gesloten. Zaterdagavond woedde er brand in een hoogspanningsstation aan de Vondelingenplaat waardoor de stroom uitviel en al een deel van de fabrieken werd stilgelegd. Zondag werd in vrijwel de hele raffinaderij de productie gestaakt.

Het affakkelen van brandbare gassen, die bij het raffinageproces vrijkomen, neemt inmiddels af. Voor het einde van de dag verwacht de olieproducent dat dit "noodzakelijke kwaad" afgerond is.

Shell verwacht maandag de schade op te kunnen nemen en dan beter in te kunnen schatten wat er nodig is om de productie van brandstoffen te kunnen hervatten. Over een tijdsplanning voor het heropstarten kon een woordvoerder nog niets zeggen.

De kostenpost die gepaard gaat met het sluiten van de raffinaderij, houdt Shell voor zich.



Raffinaderij Shell Pernis blijft langer dicht (Foto: ANP)