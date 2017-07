Juventus boekt eerste zege op AS Roma Redactie 31-07-2017 08:33 print

Juventus heeft een eerste signaal afgegeven aan AS Roma door de Italiaanse titelconcurrent te verslaan in een vriendschappelijke wedstrijd. Het kwam aan op strafschoppen.

Met het begin van het Serie A-seizoen in zicht namen Juventus en AS Roma het tegen elkaar op in de International Champions Cup. Dat leverde een interessante ontmoeting op, die door Juventus over de streep werd getrokken.

Beide ploegen lieten er geen gras over groeien. Er werd spijkerhard gevoetbald. Via Mario Mandzukic was het Juve dat in de eerste helft al op voorsprong kwam Hij werd de diepte ingestuurd door Alex Sandro en bleef koel oog in oog met doelman Alisson van AS Roma.

Juve drong in de tweede helft aan op een tweede goal. Het vizier van aankoop Douglas Costa stond echter niet op scherp en ook sterspeler Paulo Dybala kon niet scoren. Hij vond wel het net, maar deed dat in buitenspelpositie.

Daarna was het woord aan Roma. Een kwartier voor tijd trok Edin Dzeko de score gelijk met een intikker. Daardoor kwam het aan op een strafschoppenserie waarin Juventus onberispelijk was. Alleen Roma-speler Marco Tumminello faalde.