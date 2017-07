Elf winkelketens, waaronder Albert Heijn, Jumbo en Kruidvat, overtreden de wet rondom marketing voor babyvoeding. Dat oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC) in een groot aantal zaken die waren aangespannen door voedselwaakhond Foodwatch.

In hun webshops verkopen de bedrijven babymelkpoeder zonder daarbij te vermelden dat borstvoeding beter is, zoals wettelijk verplicht is. Foodwatch diende 29 klachten in en kreeg in alle gevallen gelijk. Van de RCC hebben de ketens te horen gekregen dat ze hun website moeten aanpassen. Ook de producent van flesvoeding heeft een tik op de vingers gekregen.

Foodwatch noemt het maandag verbijsterend "dat een wet die bedoeld is om baby's te beschermen tegen de commercie, massaal wordt overtreden". Volgens de organisatie "toont dit het falen aan van de beloofde zelfregulering van de voedingsindustrie en het falen van de handhavende overheidsinstantie NVWA".

Volgens de Warenwet moet bij babymelkpoeder niet alleen worden vermeld dat borstvoeding beter is, maar ook wat er precies in het poeder zit en dat ouders het alleen zouden moeten gebruiken in overleg met een arts of consultatiebureau. De enige gezondheidsclaim die is toegestaan, is een vermelding over een verminderd gehalte aan melkeiwitten voor zuigelingen die daar allergisch voor zijn. Reclame maken voor flesvoeding is verboden.



'Flesvoeding alleen gebruiken na overleg' (Foto: ANP)