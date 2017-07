Meppelink/Van Gestel winnen met speels gemak op WK beachvolleybal heywoodu 31-07-2017 00:56 print

Beachvolleybalsters Madelein Meppelink en Sophie van Gestel hebben met speels gemak hun eerste overwinning geboekt op het wereldkampioenschap in Wenen.

De eerste groepswedstrijd werd verloren, maar tegen het Keniaanse duo Gaudencia Makokha en Naomie Too mocht weinig moeite verwacht worden, Kenia is immers allerminst een topland in het beachvolleybal.

Dat bleek ook zo uit te komen, want Makokha en Too hadden flinke moeite om überhaupt eens meer dan één punt achter elkaar te scoren. De wedstrijd was dan ook snel gedaan: 21-5, 21-7 voor Meppelink en Van Gestel, die het dinsdag in de laatste groepswedstrijd opnemen tegen Agatha/Duda uit Brazilië.