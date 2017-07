Di Grassi pakt Formule E-titel, Vergne wint eindelijk heywoodu 30-07-2017 23:07 print

Coureur Lucas di Grassi is de kampioen van het derde Formule E-seizoen. De Braziliaanse coureur van ABT Schaeffer had in de slotrace in de straten van Montreal genoeg aan een zevende plek, nadat Sebastien Buemi - die het weekeinde als kampioenschapsleider begon - een dramatisch weekeinde kende.

De eerste bocht van de race kende gelijk al de nodige chaos, met Stephane Sarrazin die achterstevoren stond, maar wel verder kon. Felix Rosenqvist nam vanaf poleposition de leiding, voor Jean-Eric Vergne, Sam Bird, Nick Heidfeld en Tom Dillmann.

Sebastien Buemi moest verder naar achteren beginnen en lag na een paar bochten op plek elf, maar wel met flink wat schade: een onderdeel aan de achterkant van de auto hing los, nadat Antonio Felix da Costa hem een tik gaf. Dat leek op een gevalletje 'karma is a bitch', want het was Da Costa die zaterdag na de race nog hel en verdoemenis over zich heen kreeg van een woeste Buemi.

Watch the first corner chaos in the #MontrealePrix pic.twitter.com/Gup7jtHt5m — FIA Formula E (@FIAformulaE) July 30, 2017

De Zwitser kreeg de meatballvlag te zien en moest naar binnen, maar deed dat nadat het loshangende onderdeel van de auto af gewapperd was. Het resultaat: Buemi verloor veel tijd om helemaal niks, want hij kon gelijk weer verder. Het kampioenschap was daarmee al gelijk zo goed als beslist. Kampioenschapsleider Di Grassi lag op plek zeven en zo lang hij voor Buemi zou rijden - inmiddels teruggevallen naar plek twintig - was er helemaal niks aan de hand voor de Braziliaan.

Na dertien ronden werd om plek drie hard gevochten, met Bird die Heidfeld passeerde, terwijl Lopez en Dillmann achter het duo zaten. Vergne had voorin de aansluiting bij Rosenqvist gevonden en ook daar ontstond een gevecht, ditmaal om de eerste plek. Halverwege de race vonden de autowissels plaats, waarbij Vergne en Lopez een rondje langer door konden dan de rest van de koplopers. Het leverde hen uiteindelijk weinig op, behalve wat extra procentpunten in de batterij voor de slotfase. Rosenqvist had nog altijd de leiding, voor Vergne, Bird en Lopez.

Een dikke acht ronden voor het einde had Vergne het gat met Rosenqvist weer gedicht en de Fransman zette zijn Techeetah naast de Mahindra van de Zweed. Daarachter slaagde Lopez erin om DS Virgin-teamgenoot Bird te passeren en zo de derde plek over te nemen. Daar bleef het bij en na zes tweede plekken reed Vergne eindelijk naar zijn eerste overwinning, voor Rosenqvist en Lopez.

Naast Vergne was er ook feest bij Di Grassi: de Braziliaan kwam als zevende over de finish en daarmee pakte hij voor het eerst in zijn toch al vrij lange loopbaan een serieus kampioenschap. Renault e.Dams pakte de teamtitel, maar juichen zat er niet echt in, want Buemi had in het laatste weekeinde de coureurstitel verspild. Na Nelson Piquet en Buemi is Di Grassi de derde Formule E-kampioen.