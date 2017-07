Honderden diplomaten VS moeten Rusland uit Redactie 30-07-2017 21:40 print

De Russische president Vladimir Poetin wil dat 755 Amerikaanse diplomaten Rusland verlaten. De Russische leider zei volgens persbureau TASS geruime tijd te hebben gewacht op betere relaties met de VS, maar op korte termijn geen verbetering meer te verwachten. "We moeten laten zien, dat we niets onbeantwoord laten", aldus de president.

Moskou maakte vrijdag al duidelijk dat het aantal Amerikaanse diplomaten in Rusland per 1 september uiterlijk 455 mag bedragen: evenveel als het aantal Russische diplomaten in de VS. Het was op dat moment nog niet duidelijk hoeveel diplomaten uit de VS als gevolg van dat besluit Rusland moesten verlaten.

De Amerikaanse Senaat had donderdag met grote meerderheid ingestemd met een sanctiepakket dat onder meer Rusland treft. President Donald Trump had al laten weten die strafmaatregelen te zullen goedkeuren. De relatie tussen de landen staat al langer onder druk, onder meer vanwege de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Consulaten

De vorige Amerikaanse president Barack Obama had eind vorig jaar al 35 Russische diplomaten de VS laten uitzetten. Poetin sloeg toen niet direct terug met tegenmaatregelen. Hij verklaarde eerst te willen kijken hoe de opvolger van Obama, president Trump, zich zou opstellen tegenover Moskou.

De VS hebben meerdere diplomatieke posten in Rusland. De ambassade staat in Moskou, maar er zijn ook consulaten in Sint-Petersburg, Jekaterinenburg en Vladivostok.



Honderden diplomaten VS moeten Rusland uit (Foto: ANP)