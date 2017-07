FOK! Wat een weer: waarschijnlijk droog

Zonder dauw geen regen, heet het in juli allerwegen.

Goedemorgen!

Gisteren wisselden zon en regen elkaar af. De avond verliep wel droog. De afgelopen nacht verliep niet veel anders, aan de kust wat regen en voor de rest droog.

Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het westen en noorden zou een enkele bui voor kunnen komen. De zon is gelukkig ook regelmatig te zien. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de wadden tot 25 graden in het zuidoosten.

De komende dagen weinig verandering, zon en regen wisselen elkaar af en de temperatuur loopt op tot ruim 20 graden.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:59 Zon onder: 21:31 Zonkracht: 6/3







De afgelopen week was ik in de bergen van Tsjechie. Toen het regende verdampte het regenwater op de grond weer, wat wolken vormde tussen de bergen. Het zwart in de wolken is de berg aan de andere kant van het dal. (Foto: qltel)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!