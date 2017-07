BTCC na zomerstop terug in actie

Na anderhalve maand zomerstop kwam BTCC dit weekend weer in actie. Op het circuit van Snetterton werd de zesde ronde van het kampioenschap verreden. Ondanks twee zeges zal Ashley Sutton met gemengde gevoelens terugkijken op dit weekend.

In de eerste race mocht Jack Goff met zijn Honda van pole vertrekken. Naast hem op de eerste startrij stond Colin Turkington. De BMW-coureur ging mede dankzij de achterwielaandrijving goed van start, gevolgd door Goff. Na een spin van Turkington nam de Honda-coureur de eerste plaats over. Voor de race had Goff gekozen om banden met zachte compound te gebruiken. Gedurende de race werd de grip van deze banden echter steeds minder. Subaru-coureur Sutton maakte van deze situatie gebruik en wist Goff te verschalken. Voor Sutton was dit de derde overwinning van het seizoen. De leider in het kampioenschap Gordon Shedden kwam niet verder dan plaats dertien.

Uitslag race 1

1. Ashley Sutton (GBR) Adrian Flux Subaru Racing 12 laps

2. Jack Goff (GBR) Eurotech Racing +2.332s

3. Matt Neal (GBR) Halfords Yuasa Racing +6.707s

4. Andrew Jordan (GBR) BMW Pirtek Racing +6.916s

5. Jason Plato (GBR) Adrian Flux Subaru Racing +7.743s

6. Jake Hill (GBR) TAG Racing +12.145s

7. Colin Turkington (GBR) Team BMW +12.378s

8. Tom Ingram (GBR) Speedworks Motorsport +19.459s

9. Rob Collard (GBR) Team BMW +22.446s

10. Tom Chilton (GBR) Power Maxed Racing +22.762s

Dankzij de zege in de eerste race mocht Sutton van pole vertrekken in race twee. De Subaru-coureur wist Goff en Andrew Jordon voor te blijven en reed ronde na ronde weg bij zijn achtervolgers. Door zijn tweede zege van de dag neemt Sutton in het kampioenschap de leiding over van Shedden.

There we have it! Sutton makes it a double on the day for himself and Adrian Flux Subaru Racing #BTCC pic.twitter.com/AdoG7DYWdC — Official Dunlop BTCC (@DunlopBTCC) 30 juli 2017

Uitslag race 2

1. Ashley Sutton (GBR) Adrian Flux Subaru Racing 14 laps

2. Colin Turkington (GBR) Team BMW +2.955s

3. Rob Collard (GBR) Team BMW +3.657s

4. Mat Jackson (GBR) Team Shredded Wheat Racing with Duo +5.494s

5. Jack Goff (GBR) Eurotech Racing +8.166s

6. Andrew Jordan (GBR) BMW Pirtek Racing +8.419s

7. Gordon Shedden (GBR) Halfords Yuasa Racing +8.901s

8. James Cole (GBR) Adrian Flux Subaru Racing +9.388s

9. Matt Neal (GBR) Halfords Yuasa Racing +10.792s

10. Tom Ingram (GBR) Speedworks Motorsport +11.765s

In de laatste race van de dag ging Andrew Jordan tot twee ronden voor het einde aan de leiding. Op dat moment kreeg Jordan last van technische problemen en verloor zijn BMW snelheid. Zijn directe achtervolgers Shedden en het BMW duo Rob Collard en Turkington profiteerden daarvan. Door het gevecht tussen Collard en Turkington voor plaats twee kon Shedden onbedreigd naar de overwinning rijden. Als gevolg van een crash in de eerste ronde was Sutton uitgevallen. Door deze uitvalbeurt scoorde Sutton geen punten en kon hij maar kort genieten van de leiding in het kampioenschap.

Halfords Yuasa Racing's Gordon Shedden takes it! He seals victory in Round 18 from Team BMW duo Collard and Turkington #BTCC pic.twitter.com/Cch0PWhqKJ — Official Dunlop BTCC (@DunlopBTCC) 30 juli 2017

Uitslag race 3

1. Gordon Shedden(GBR) Halfords Yuasa Racing 12 laps

2. Rob Collard (GBR) Team BMW +0.712s

3. Colin Turkington (GBR) Team BMW +1.007s

4. Mat Jackson (GBR) Team Shredded Wheat Racing with Duo +7.260s

5. James Cole (GBR) Adrian Flux Subaru Racing +7.743s

6. Tom Ingram (GBR) Speedworks Motorsport +7.953s

7. Jake Hill (GBR) TAG Racing +10.260s

8. Jack Goff (GBR) Eurotech Racing +10.559s

9. Senna Proctor (GBR) Power Maxed Racing +11.424s

10. Tom Chilton (GBR) Power Maxed Racing +11.763s

Kampioenschap

1. Gordon Shedden (GBR) Halfords Yuasa Racing 221 punten

2. Colin Turkington (GBR) Team BMW 219

3. Rob Collard (GBR) Team BMW 217

4. Ashley Sutton (GBR) Adrian Flux Subaru Racing 210

5. Tom Ingram (GBR) Speedworks Motorsport 164

6. Matt Neal (GBR) Halfords Yuasa Racing 157

7. Andrew Jordan (GBR) BMW Pirtek Racing 152

8. Mat Jackson (GBR) Team Shredded Wheat with DUO 133

9. Jack Goff (GBR) Eurotech Racing 128

10. Rob Austin (GBR) Handy Motorsport 110