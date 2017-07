Hockeysters verslaan België; eerste doelpunt Kerstholt

Hockeysters verslaan BelgiŽ; eerste doelpunt Kerstholt Redactie 30-07-2017 20:24 print

Met haar allereerste interlandgoal maakte Maxime Kerstholt zondagmiddag al in de tweede minuut duidelijk dat er dit keer weinig te halen viel voor België, dat zaterdag verrassend van Nederland had gewonnen. Na de overtuigende 4-0 overwinning is het nu voor speelsters van haar kaliber afwachten tot maandagochtend. Dan maakt bondscoach Alyson Annan de EK-selectie bekend.

Of ze het nu wel of niet haalt: die interlandgoal heeft Kerstholt toch maar mooi op haar naam staan. Ze reageerde alert op een schot van Carlien Dirkse van den Heuvel, die de bal vanaf de kop van de cirkel op het doel sloeg. Nog net kreeg Kerstholt haar stick tegen de bal. Ze schampte hem, maar dat was genoeg. Kerstholt: "Dit was pas mijn tweede interland. Mijn eerste in Nederland. Mijn ouders hebben me vandaag voor het eerst in Oranje zien spelen. Heel bijzonder dat zij erbij konden zijn. Toen ik gisteravond hoorde dat ik mocht spelen, heb ik ze meteen geappt. Zo van: jullie kunnen de kaarten morgen gebruiken."

De 21-jarige aanvaller van Laren behoort tot de speelsters van wie het onzeker is of ze de EK-selectie gaan halen. Kerstholt maakte geen deel uit van de selectie van de Hockey World League in Brussel, maar sloot na dat toernooi wel weer aan bij de trainingsgroep van de Oranje Dames. Het is echter de vraag hoeveel Annan wil wijzigen aan de selectie die de HWL won, op de rentree van Kelly Jonker en Lidewij Welten na. Op het eerste gezicht is er weinig reden om de groep helemaal om te gooien.

‘Ik ben er zo min mogelijk mee bezig. Ik zie het morgen wel’, zegt Kerstholt, die maandagochtend het verlossende telefoontje van Annan krijgt, dat toch moet voelen als het telefoongesprek dat middelbare scholieren na hun eindexamen krijgen. "Ik heb deze wedstrijd niet als een laatste test gezien. Ik heb niet gedacht: als ik vandaag scoor, vergroot ik mijn kansen. Zo werkt het niet. Het hangt ook helemaal niet van deze wedstrijd af. Het gaat om het hele traject."

Annan heeft in de aanloop naar de wedstrijd niet de druk van het selectiemoment bij de speelsters proberen weg te halen. "Voor tachtig procent van de groep is het niet eens spannend. Die moeten vertrouwen hebben in zichzelf. Voor de overige twintig procent is het natuurlijk wel spannend. Maar dat is iets waarmee ze moeten leren leven. Je kunt als coach wel zeggen dat het geen rol moet spelen, maar dan ben je niet goed bezig. Het speelt namelijk wel degelijk een rol. Wij nemen het mee in het selectiemoment. De druk die je voelt om de selectie te halen, is niet te vergelijken met de druk die je voelt als je een finale moet spelen."

Na de verrassende en onnodige 1-0 nederlaag van zaterdagmiddag stond er zondag een ander Oranje in het veld. Niet alleen letterlijk, zo kregen onder meer Valerie Magis en Lisanne de Lange speelminuten. Ook figuurlijk. Het was vooral de instelling die stukken beter was. Vanaf de eerste seconde lieten de Oranje Dames zien dat hun offday eenmalig was. Het goede spel dat de ploeg tijdens de HWL op de mat had gelegd – afjagen, rondspelen, kansen creëren – was weer helemaal terug.

Nederland scoorde zondag in ieder kwart, één van de doelstellingen die de ploeg zichzelf vaak oplegt. Na de 2-0 van Frédérique Matla en de 3-0 van Caia van Maasakker uit een strafcorner leek de aanvalsmachine in het vierde kwart even te haperen. Nadat de Oranje Dames in de laatste drie minuten met Lauren Stam als vliegende keepster gingen spelen, was het alsnog raak. Uit de zesde strafcorner van Nederland was het Margot van Geffen die een variant binnentipte en de 4-0 eindstand op het scorebord zette. Een overwinning waar weinig op af te dingen viel. Gedurende de wedstrijd kreeg België wel drie strafcorners, maar keepster Anne Veenendaal kwam geen moment in de problemen.

Annan: "Onze instelling was vandaag een stuk beter dan die van gisteren. Ik heb tegen de speelsters gezegd dat ze wel trots moeten zijn dat ze het Oranje-shirt mogen aantrekken. Dat heb ik gisteren gemist. Daarom heb ik gevraagd of ze op het veld het gevoel willen uiten dat in hen opkomt als ze beseffen dat ze voor Nederland mogen spelen. Dat hebben ze voortreffelijk gedaan. Wij hadden de wedstrijd volledig onder controle."

Nederland – België 4-0 (2-0)

‘2 Maxime Kerstholt 1-0

’18 Frédérique Matla 2-0

’31 Caia van Maasakker 3-0 (sc)

’59 Margot van Geffen 4-0