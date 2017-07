Zwemmer Lacourt sluit loopbaan af met goud, vier keer scheepsrecht voor Kalisz heywoodu 30-07-2017 19:09 print

Zwemmer Camille Lacourt heeft zijn illustere loopbaan afgesloten met een wereldtitel op de 50 meter rugslag. In Boedapest was de 32-jarige Fransman voor de derde keer op rij de beste op het kortste rugslagnummer: in zijn laatste race snelde de immens populaire Fransman naar goud in 24,35 seconden. Met 24,51 pakte Junya Koga uit Japan het zilver, voor de Amerikaan Matt Grevers (24,56).

Op de 400 meter wisselslag was er eindelijk goud voor Chase Kalisz. De Amerikaan won op de vorige twee WK's zilver en brons en op de Olympische Spelen was er vorig jaar ook zilver. In Boedapest was er echter geen houden aan voor Kalisz, die vooral op de schoolslag zijn slag sloeg. Met 4:05,90 zwom hij het uit 2007 stammende kampioenschapsrecord van Michael Phelps uit de boeken. De Hongaren stonden op de banken voor het zilver van David Verraszto in 4:08,38, terwijl de Japanner Daiya Seto na vier jaar zijn wereldtitel kwijt is en brons pakte (4:09,14).