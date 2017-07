Kromowidjojo met toptijd naar WK-zilver, Efimova verliest van rivale King heywoodu 30-07-2017 18:42 print

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft op de slotdag van de wereldkampioenschappen langebaan in Boedapest het zilver gepakt op de 50 meter vrije slag. De finale daarvan is hier terug te zien.

De Nederlandse voormalig wereld- en olympisch kampioene op die afstand kende zoals altijd een geweldige start. Topfavoriete en kersvers wereldrecordhoudster Sarah Sjöström zwom haar voorbij en tikte met 23,69 - vlak boven het wereldrecord - nipt als eerste aan, maar Kromowidjojo pakte het zilver.

Dat deed ze in 23,85 seconden en daar was ze dolgelukkig mee: het was eindelijk een verbetering van haar persoonlijk record van 24,05, waarmee Kromowidjojo in Londen in 2012 olympisch goud pakte. Het was tevens een verbetering van het uit 2009 stammende Nederlands record (23,96) van Marleen Veldhuis. Brons was er in Boedapest voor Simone Manuel in 23,97 seconden.

Op de 50 meter schoolslag bij de vrouwen werd de strijd tussen de Amerikaanse Lilly King en de Russische Yuliya Efimova afgesloten. Op de 100 meter won King, op de 200 meter was er goud voor Efimova, maar dit keer was het opnieuw King: met 29,40 seconden verbrak ze het wereldrecord van Ruta Meilutyte, Efimova kwam met 29,57 nipt tekort. King's landgenote Katie Meili zwom met 29,99 naar het brons.