Uitslag GP Hongarije

Sebastian Vettel heeft de Grand Prix van Hongarije gewonnen. In een optocht bleef hij teamgenoot Kimi Raikkonen de hele dag nipt voor. Valtteri Bottas werd derde, voor Lewis Hamilton. Max Verstappen werd vijfde, na een straf voor een botsing in de eerste ronde met teamgenoot Daniël Ricciardo, die uitviel en zachtst gezegd ontevreden was met het rijgedrag van zijn teamgenoot.

Bij de start wisten Vettel en Raikkonen hun positie vast te houden. Hamilton verloor plaatsen aan de Red Bulls, maar Ricciardo werd geraakt door zijn teamgenoot Verstappen en lag er daardoor meteen uit. Verstappen kreeg daarna een zware straf van 10 seconden, waardoor zijn podiumkansen ook wel verkeken waren, zelfs al kon Hamilton hem niet inhalen. Verder gebeurde er helemaal niets tot aan de eerste stops, het veld spreidde ook flink uit elkaar. Romain Grosjean was de eerste die een pitstop maakte, maar het team vergat een band er goed op te leggen, wat resulteerde in de tweede uitvaller. Achter Verstappen en Hamilton waren Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Perez, Stoffel Vandoorne, Esteban Ocon en Nico Hulkenberg redelijk bezig voor de andere puntenposities.

Na de pitstops, waarin geen grote veranderingen kwamen, was er zowaar wat actie. Achter de top 5 reden Sainz en Alonso en de McLaren rijder kwam het beste uit het Spaanse gevecht net na de pitstop. Hamilton mocht Bottas inhalen voor wat inmiddels de derde plaats was, omdat Verstappen naar achter de Mercedessen was gegaan door zijn straf. Door de stops was de volgorde Vettel, Raikkonen, Hamilton, Bottas, Verstappen, Alonso, Perez, Ocon en Vandoorne.

Vettel z'n auto had moeite met sturen, en hij kon zodoende niet meer over de kerbs rijden. Hierdoor leuk het mogelijk spannend te worden aan de top, maar dit was uiteindelijk geenzins het geval. Paul di Resta moest acht ronden voor het einde nog uitvallen, dus helaas kon hij zijn race niet uitrijden. Ook de auto van Nico Hulkenberg gaf er op het allerlaatst nog de brui aan. Uiteindelijk leek niets meer aan de uitslag te veranderen in een race die alleen kunstmatig spannend was. Echter gaf Hamilton toch nog zijn plek terug aan Bottas, die zo een podium pakte. Hamilton werd vierde, en staat nu 14 punten achter op Vettel.