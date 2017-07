Denemarken stuurt Duitsland naar huis op EK Redactie 30-07-2017 14:00 print

De in Europa oppermachtige dames uit Duitsland kunnen de Europese titel vergeten. Denemarken zorgde in Rotterdam voor een regelrechte sensatie (2-1).

Binnen drie minuten stond Duitsland op voorsprong in de naar zondag verplaatste kwartfinale; de regenval op zaterdagavond bleek te massaal. Aan alle keepersfouten op het toernooi kon de 31-jarige Stina Lykke-Petersen deze toevoegen: Isabel Kerschowski besloot vanaf een meter of twintig te gaan schieten en Lykke-Petersen zag de bal recht op zich afkomen maar in plaats van hem weg te stompen werkte ze hem in haar eigen doel (1-0).

Kansen voor Denen, Duitsland controleert

Een minuutje later kreeg Denemarken op z'n minst een goede mogelijkheid om snel gelijk te maken. Nadia Nadim en Stine Larsen kregen hun teen niet tegen een vrije trap van Pernille Mosegaard-Harder. Laatstgenoemde schoot in de zevende minuut gevaarlijk voorlangs.

De betere kansen waren domweg voor Denemarken, maar Duitsland bleef dominant en controleerde de wedstrijd. Lykke redde op twee schoten waarvan de gevaarlijkste uit de tweede lijn van Kristin Demann. Ondanks twee mogelijkheden van Denemarken, speelde Duitsland met veel meer overtuiging op Het Kasteel.

Theresa Nielsen stichtte een kleine tien minuten voor rust gevaar namens de Denen. Ze zette voor, maar er kon geen aanvaller bij komen om af te drukken. Het was de herinnering dat het slechts 1-0 stond die Duitsland nodig had. Katrine Veje kreeg daarna een nóg grotere kans toen Harder breed legde, maar de middenveldster raakte de bal niet goed genoeg. Dzsenifer Marozsan kreeg nog twee kansen namens Duitsland, in de jacht naar de veilige 2-0.

Denemarken sterker

Drie minuten na rust kwam Denermarken op 1-1. Stine Larsen kon profiteren van verwarring: wel of geen vrije trap? Ze kon weglopen bij Marozsan en voorzetten op Nadim die goed raak kopte. Sanne Troelsgaard-Nielsen kreeg kort daarna een grote kans op de 2-1, maar in plaats van af te leggen schoot ze op de Duitse keepster. Ook de Duitse dames kregen kansen, maar Lykke had zich goed hersteld van haar blunder en redde op twee inzetten van Linda Dallmann.

Toch leken de Denen de baas in de tweede helft. Veje schoot naast na een uitstekende voorzet van Nadim. Ook Harder kreeg twee grote kansen, waaronder een één-tegen-een met keepster Almuth Schult, die redde. Een nederlaag voor Denemarken zou na al deze mogelijkheden lastig te verteren zijn. Beide landen vergaten het af te maken. Anja Mittag kopte een kwartier voor tijd van dichtbij over. Acht minuten voor het einde kopte Nielsen raak, op aangeven van Frederikke Thøgersen. Zo snel op achterstand en dan toch het oppermachtige Duitsland uitschakelen: een sensatie brengt Denemarken bij de laatste vier.