Gratie voor 1788 gevangenen Marokko Harry 30-07-2017 12:50 print

De Marokkaanse koning Mohammed IV heeft zaterdag aan 1788 gevangenen gratie verleend. Het gaat onder meer om mensen die vastzaten na demonstraties in de stad Al-Hoceima, in het noorden van het land. Het is gebruikelijk dat de koning op het jaarlijkse Troonfeest gratie verleent aan gevangenen.

Volgens de Marokkaanse krant Assabah zit Nasser Zefzazi, die wordt gezien als de aanvoerder van de rellen in de havenstad, echter nog vast. Hij moest in januari naar de gevangenis.

De demonstraties in Al Hoceima escaleerden nadat een vishandelaar omkwam. Toen zijn illegaal gevangen vis in beslag werd genomen en vernietigd, sprong de man in een vuilniswagen, waarna hij bij het persen van het vuilnis omkwam. In eerste instantie gingen mensen de straat op uit woede om zijn dood, de demonstraties gingen al snel over in bredere protesten tegen de macht van de koning, armoede en sociale ongelijkheid in Marokko.

Grootste protesten

De demonstraties die al maanden aanhouden, zijn de grootste protesten in Marokko sinds het begin van de Arabische Lente, die begon in de Arabische wereld in 2010.

Vlak na de gratieverlening sprak de koning zijn troonrede uit.



Gratie voor 1788 gevangenen Marokko (Foto: ANP)