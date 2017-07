De robotvoetballers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben hun wereldtitel moeten afstaan aan de Chinese concurrent Water. De ploeg greep zondag in het Japanse Nagoya naast het goud op de RoboCup, het wereldkampioenschap voetbal voor robots.

''Felicitaties voor Water. Het was een zenuwslopende strijd, wij gaan naar huis met zilver", aldus de Eindhovenaren. De Nederlandse robotploeg haalde tot nu toe drie keer de wereldtitel en stond tien keer in de finale.

RoboCup is het wereldkampioenschap voor intelligente robots in verschillende disciplines, met bijna 4000 deelnemers uit veertig landen. De tafelhoge robots spelen vijf tegen vijf met een echte voetbal. Ze zijn geprogrammeerd, maar zodra het fluitsignaal klinkt voetballen ze compleet zelfstandig.

Het doel van het toernooi is het versnellen van technische ontwikkelingen. Een stip aan de horizon is dat de voetbalrobots in 2050 de menselijke wereldkampioen voetbal kunnen verslaan.



Opstelling en start wedstrijd vanaf 30e minuut.



Nederland grijpt naast RoboCup (Foto: BuzzT)