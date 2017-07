Weeronline verwacht in de de nacht van zondag op maandag prima omstandigheden om de vallende sterren goed te kunnen zien. In het grootste gedeelte van het land zal er een heldere hemel zijn. Alleen aan de kust drijven er mogelijk wat wolken over.

Er dringt de komende nacht gemiddeld elke twee tot drie minuten een stukje ruimtepuin de dampkring van de aarde binnen. De verbranding zorgt voor een een lichtspoor dat met het blote oog te zien is. Dit wordt een meteoor of een vallende ster genoemd.

Het best tijdstip om naar de hemel te turen is tussen 02.00 en 04.00 uur. De maan is dan onder en het is dan donker genoeg om de vallende sterren goed te kunnen zien. Nieuwsgierigen kunnen hun vizier het beste richten op de noordoostelijke hemel, zegt Weeronline zondag.

De grootste meteorenregen van het jaar is komende maand. Rond 13 augustus zorgt de Perseïdenzwerm voor meer dan veertig vallende sterren per uur.



'Goed weer om vannacht meteoren te zien' (Foto: ANP)