Australische Iffland springt naar wereldtitel high diving heywoodu 30-07-2017 09:29 print

De Australische Rhiannan Iffland heeft zich laten kronen tot wereldkampioene high diving. Het schoonspringen vanaf een toren van 20 meter - 27 meter bij de mannen - stond voor de derde keer op het WK-programma.

De eerste twee keer ging de titel naar een Amerikaanse, Cesilie Carlton in 2013 en Rachelle Simpson in 2015. Simpson was er in Boedapest niet bij, Carlton kwam er niet echt aan te pas. Het goud ging naar Iffland, regerend kampioene in de Red Bull Cliff Diving World Series, die vooral in haar derde van vier sprongen een flinke slag sloeg.

De sprong van de dag kwam overigens niet op naam van Iffland, maar van de Mexicaanse Adriana Jimenez. Met 110,00 punten scoorde ze als enige finaliste over de honderd punten in één sprong en dat bracht haar van de vierde plek naar het zilver. Brons was er voor Yana Nestsiarava uit Wit-Rusland.

Iffland springt naar goud (Bron: YouTube)