FOK! Wat een weer: bewolkt, kans op onweer

Wisselen in juli regen en zonneschijn,

't zal het naaste jaar voor de boeren kermis zijn.

Goedemorgen! Het is bewolkt en er kan af en toe een bui overtrekken die gepaard kan gaan met onweer. In de loop van de dag klaart het vanuit het westen weer op. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 25 graden in het oosten van het land. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig van kracht, aan de kust vrij krachtig. In de avond gaat de wind aan de kust weer liggen.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:58 Zon onder: 21:33 Zonkracht: 6/3





Wikiweetjes van vandaag 1898 De arts John Harvey Kellogg ontdekt bij toeval de cornflake . 1930 Uruguay wint het WK voetbal door in de finale Argentinië te verslaan met 4-2. 1945 Het Amerikaanse schip USS Indianapolis wordt als laatste schip in de Tweede Wereldoorlog getorpedeerd en zinkt. 1956 President Eisenhower tekent een resolutie waarmee In God We Trust het motto van de Verenigde Staten wordt. 1990 Het Liberiaanse leger doodt in een lutherse kerk in de hoofdstad Monrovia meer dan 600 vluchtelingen. 2009 De eerste Mexicaanse griep -dode valt te betreuren in België . Het betreft een jonge vrouw uit de provincie Antwerpen .





Rewimo en qltel waren op vakantie in Tsjechie (Foto: qltel)

