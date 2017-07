Apple verwijdert VPN's uit App Store in China static 30-07-2017 06:10 print

Apple verwijdert virtuele privénetwerken (VPN's) uit de App Store in China. De apps voldoen niet aan de lokale regels, verklaarde een woordvoerster van het technologiebedrijf zondag. Het is de eerste keer dat Apple meewerkt aan een verzoek om apps van buiten het land te verwijderen.

In China is het gebruik van VPN's populair omdat internetters daarmee de beruchte 'Great Firewall' kunnen omzeilen. Een VPN is als het ware een tussenstation in je internetverbinding, waardoor het lijkt alsof je verbinding maakt vanuit een ander land.

China voerde in januari wetgeving door om VPN's te verbieden die niet zijn goedgekeurd door de autoriteiten. Begin juli moest de populaire VPN GreenVPN al stoppen in China.

Volgens ExpressVPN, één van de getroffen VPN-providers, helpt Apple met de beslissing de Chinese censuur.



Apple verwijdert VPN's uit App Store in China (Foto: BuzzT)