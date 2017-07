Brand bij Shell-raffinaderij Rotterdam

In Shell-raffinaderij Pernis aan de Vondelingenplaat in Rotterdam is zaterdagavond brand uitgebroken. Een deel van de fabrieken op het terrein is stilgezet omdat de elektriciteit is uitgevallen. De brand ontstond door kortsluiting in een spanningsstation, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

In de wijde omgeving zijn vlammen te zien. Dit komt doordat het bedrijf als onderdeel van de veiligheidsprocedure overtollige gassen uit de fabrieken affakkelt, die bij de raffinage van olie vrijkomen. Shell Pernis is met ongeveer zestig fabrieken de grootste raffinaderij van Europa.

De hulpdiensten zijn met Shell in overleg over de verdere aanpak. De brandweer kon wegens de hoogspanning niet direct het spanningsstation in om de brand te blussen. Er zijn volgens de veiligheidsregio geen aanwijzingen dat schadelijke stoffen vrijkomen.

Volgens een woordvoerder van Shell kan het dagen duren tot de fabrieken zijn afgeschakeld.