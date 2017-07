Rowland wint spectaculaire F2-race op Hungaroring heywoodu 30-07-2017 00:45 print

Coureur Oliver Rowland heeft op de Hungaroring de eerste Formule 2-race van het weekeinde gewonnen, na zijn zege in Monaco de tweede F2-zege voor de Brit.

De ogen waren vooral gericht op de 19-jarige Monegask Charles Leclerc. Hij pakte voor de zoveelste keer op rij de poleposition, maar moest achteraan starten nadat bleek dat zijn wagen niet aan de regels voldeed. Het leek hem niet al te veel te deren, want Leclerc liet maar weer eens zien wie de beste racer in de Formule 2 is: na krap twee bochten had hij bijna het halve veld te grazen genomen en lag hij op plek elf.

Nadat de eerste rook wat was gaan liggen kwamen Sergio Canamasas en Robert Visoiu bij elkaar in de buurt te rijden. Dat zijn zo ongeveer de twee grootste brokkenpiloten van het veld en wat iedereen aan zag komen gebeurde dan ook: het ging fout. Canamasas probeerde de Roemeen met een klassieke divebomb te passeren en dat ging niet, resulterend in een uitvalbeurt voor beide heren en een safety car-situatie.

Canamasas en Visoiu (Bron: YouTube)

Het 'hoogtepunt' van de race kwam in een van de laatste ronden. Rowland had de leiding in handen, met Artem Markelov achter zich. De Rus probeerde een alles-of-niets-inhaalpoging en kwam op het rechte stuk naast de Brit. Daarbij had hij echter even over het hoofd gezien dat het asfalt ophield en het gras begon, wat dan weer resulteerde in een flinke stuiterpartij voor Markelov.

Rowland won de race, ook nadat de raceleiding achteraf besloot geen straf uit te delen voor eventueel hinderen van Markelov. Nicholas Latifi eindigde als tweede, de Nederlander Nyck de Vries kon zich na een puike race opmaken voor het podium dankzij de doldrieste actie van Markelov: derde. Leclerc eindigde zijn knappe inhaalrace als vierde.

Markelov's actie (Bron: YouTube)