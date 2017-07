Boogschutter Elzinga in halve finales Wereldspelen heywoodu 30-07-2017 00:34 print

Boogschutter Peter Elzinga heeft zich op de Wereldspelen in Wroclaw geplaatst voor de halve finales in het niet-olympische compoundschieten.

De 36-jarige Elzinga kwam in de kwalificaties tot de vijfde score, waarna de Kroaat Ivan Markes in de achtste finales met 149-147 verslagen werd. Tegen de Deen Martin Damsbo boekte Elzinga vervolgens een 148-144 zege, zondag wacht regerend wereldkampioen Stephan Hansen in de halve eindstrijd.

Voormalig wereldkampioen Mike Schloesser haalde het niet. De 23-jarige Nederlander zette de tweede score neer in de kwalificaties en boekte een prima 149-146 zege op de Zuid-Afrikaan Septimus Cilliers, maar in de kwartfinales ging het fout. In vier van de vijf ends kwam Schloesser's laatste pijl in de negen terecht, waardoor hij uiteindelijk net tekort kwam tegen de Iraniër Esmaeil Ebadi: 147-146.

Bij de vrouwen zette Sanne de Laat de zestiende kwalificatiescore neer, waarna de Australische Sherry Gale eraan moest geloven. Vervolgens nam De Laat het echter op tegen de nummer één van de plaatsing, de Colombiaanse wereldtopper Sara Lopez, en die was simpelweg een maat te groot: 149-143.

Samen met Schloesser werd De Laat in de kwartfinales van de gemengde teamwedstrijd uitgeschakeld door Mexico: 155-157.