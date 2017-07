Goud, goud en zilver Nederlandse atleten op EYOF heywoodu 30-07-2017 00:19 print

Nederland heeft op het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF) in het Hongaarse Györ nog eens drie medailles gepakt, allemaal in de atletiek.

Op de 800 meter bij de jongens was er succes voor Djoao Lobbes, die met een dik persoonlijk record van 1:50,72 minuten duidelijk de sterkste was in de finale en zo het goud veroverde. Dat lukte ook Zoë Sedney op de 100 meter horden. Ze snelde naar het goud in 13,37 seconden, veel sneller dan ze ooit liep en na het goud op de 200 meter goed voor haar tweede gouden medaille.

Bijna kon Sedney een derde keer goud aan het totaal toevoegen, als startloopster van Nederland op de 4x100 meter. Samen met Anna Roelofs, Suzanne Libbers en Minke Bisschops - individueel winnares van goud - sprintte Sedney Nederland naar een tijd van 46,05 seconden. Dat was net iets te langzaam voor goud, want dat ging in 46,01 naar België.