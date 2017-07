Goud en zilver Nederlandse jiujitsuka's op Wereldspelen heywoodu 29-07-2017 23:51 print

De Nederlandse jiujitsuka's hebben op de Wereldspelen een prima dag achter de rug: goud en zilver kon toegevoegd worden aan het Nederlandse totaal in Wroclaw.

Goud was er voor de 21-jarige Boy Vogelzang in de klasse tot 69 kilogram. De Sloveen Tim Toplak moest er in de halve eindstrijd aan geloven, waarna Vogelzang in de finale te sterk was voor de ervaren Rus Pavel Korzavykh.

Bij de duo's kwam Nederland in actie met Ruben Assmann en Marnix Bunnik. Italië en Montenegro werden in de groep verslagen, België dolf in de halve finales het onderspit, maar in de finale was Oostenrijk te sterk.

Melvin Schol kwam in de klasse tot 94 kilogram niet tot de medailles, maar samen met onder meer Vogelzang en Aafke van Leeuwen - die vrijdag brons won - schopte hij het wel tot de strijd om brons in de gemengde landenwedstrijd. Daarin verloor Nederland met 4-3 van Polen.