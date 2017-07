Nederlandse touwtrekhegemonie doorbroken op Wereldspelen heywoodu 29-07-2017 23:29 print

Op de Wereldspelen in Wroclaw hebben de Nederlandse touwtrekkers geen goud gewonnen in de klasse tot 700 kilogram, de zwaarste gewichtsklasse. Dat is vrij bijzonder, want in 2013, 2009, 2005 en 2001 ging het goud telkens wel naar de zware Nederlandse touwtrekkers.

België, Zweden en Duitsland werden in de groepsfase verslagen, de Britten konden Nederland op een gelijkspel houden. In de laatste groepswedstrijd stond Zwitserland aan de andere kant van het touw en dat was alvast een voorproefje op de te verwachten finale, met de Zwitsers als winnaar.

In de halve finale werden de Britten aan de kant getrokken, waarna Zwitserland wederom stond te wachten in de finale in Polen. Ook dit keer waren de trekkers uit de Alpen echter te sterk en dus moest Nederland na twintig jaar genoegen nemen met minder dan goud: zilver.

Ook de Nederlandse dames verschenen aan het touw, maar zij hadden minder succes. In de halve finales was China duidelijk te sterk, waarna Zuid-Afrika in de strijd om brons verrassend won van Nederland.