Di Grassi wint voorlaatste race Formule E-seizoen, titel wordt in laatste race vergeven

Lucas di Grassi heeft de voorlaatste race van het Formule E-seizoen gewonnen. De Braziliaan reed vrijwel de gehele race op kop in de straten van Montreal, waar zondag de laatste race gereden wordt.

De strijd waar vooral naar gekeken werd was die tussen Di Grassi en Sebastien Buemi. De Zwitser begon als kampioenschapsleider, maar met een kleine voorsprong op Di Grassi. Het was echter de Braziliaan die vanaf poleposition startte, terwijl Buemi na een forse crash in de vrije training een stuk verder naar achteren stond.

Bij de start nam Di Grassi gelijk de leiding, gevolgd door Stephane Sarrazin, Felix Rosenqvist en Jean-Eric Vergne. Buemi kende een moeizame start, maar na een handvol ronden begon hij het tempo te vinden, waardoor hij na acht ronden de dertiende plek in beslag nam, voor Robin Frijns.

Na zestien van de 35 ronden parkeerde Nick Heidfeld zijn Mahindra in de muur na een akkefietje met Loïc Duval, wat voor een safety car-situatie zorgde. Daarin kwam vrijwel iedereen naar binnen voor de autowissel, wat tussen Buemi en Di Grassi's teamgenoot Daniel Abt voor een opstootje zorgde: Buemi leek de Duitser een brake test te geven, met boze berichten op de radio over en weer tot gevolg.

Tien ronden voor het einde bracht José Maria Lopez weer wat spanning terug in de race: de Argentijn kwakte zijn DS Virgin stevig de muur in, waardoor de safety car de baan op kwam. Di Grassi zag zijn voorsprong verdwijnen, Vergne en Sarrazin sloten aan. Op plek vijf lag Nicolas Prost, met achter hem teamgenoot Buemi - dat Prost zijn Zwitserse teamgenoot voorbij zou laten viel met het oog op de titelstrijd wel te verwachten.

Bij de herstart verremde Prost zich, een weinig subtiele actie om Buemi er 'gratis' voorbij te laten. Ondertussen reed Rosenqvist tegen de muur aan, waardoor hij terug begon te vallen, met als resultaat dat Buemi naar plek vier oprukte. Daar hield hij zich even gedeisd, tot hij in de laatste ronde de aanval op Sarrazin volle bak opende. Dat eindigde bijna in de muur, maar Buemi hield zijn auto op de baan - weliswaar achter Sarrazin - en eindigde als vierde.

De winst was voor Di Grassi, die daarmee in de voorlaatste race van het kampioenschap voor het eerst de leiding in de titelstrijd pakte. Zondag wordt het kampioenschap beslist en dat zal een spannende strijd worden. Buemi heeft zich in elk geval niet geliefd gemaakt: na de finish kwam hij Felix da Costa de huid vol schelden, alvorens zich te bedenken dat hij diens teamgenoot Frijns bedoelde. Abt kreeg niet veel later ook nog de volle laag.