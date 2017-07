Wright in knotsgekke partij naar finale World Matchplay Boris (borisz) 29-07-2017 22:07 print

Peter Wright staat voor het eerst in zijn carrière in de finale van de World Matchpool. In een knotsgekke wedstrijd wist hij met 17-15 van Daryl Gurney te winnen. In de finale treft hij Phil Taylor of Adrian Lewis.

De start van Wright was moeizaam. Hij kon de dubbels niet vinden. Gurney speelde ook niet goed, maar stond wel 4-1 voor bij de eerste break. Wright kwam herboren terug en kwam op gelijke hoogte. Hij liep vervolgens uit naar 8-4, waarna Gurney er 8-5 van kon maken. Een mooie 108-finish van Wright bracht hem weer op een voorsprong van vier legs.

Het werd 10-6 en 11-7, waarna Gurney een break kon goedmaken. Het werd 13-11, waarna Snakebite via tops een nieuwe break kan plaatsen. De break hield niet stand, want met een 118-finish wist Gurney er 14-12 van te maken. Wright brak echter opnieuw door 100 via een wonderbaarlijke 5, T19 en D19 uit te gooien. Gurney gaf niet op en maakte de break direct weer ongedaan (15-13).

Gurney kan zijn begonnen leg wel houden en komt op één leg verschil. Vanaf 72 kwam Wright echter op matchpoint. Gurney kwam terug tot 16-15 en kreeg vanaf 123 de kans op een verlenging eruit te slepen. Hij faalde op bullseye, waarna Wright de partij met een 96-finish in het slot gooide.

WRIGHT IN THE FINAL | Peter Wright reaches his first ever #BVDarts World Matchplay final after knocking out Gurney, 17-15 pic.twitter.com/vFv1dYOS7v — PDC Darts (@OfficialPDC) 29 juli 2017

Het was geen hoogstaande finale. Spannend was het wel. De gemiddelden van beide spelers lag rond de 94 en het checkoutpercentage rond de 30 procent.