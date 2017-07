Een bijna vijfhonderd meter lange hangbrug is in gebruik genomen in Zwitserland. Wandelaars kunnen via de Europabrücke (Europa Brug) bij de plaats Zermatt een ravijn oversteken, berichtte de BBC zaterdag.

Het gaat volgens de plaatselijke VVV om de langste hangbrug voor voetgangers ter wereld. De 494 meter lange verbinding is voorzien van een speciaal systeem dat moet voorkomen dat de brug heen en weer gaat schudden.

Hoewel het zou gaan om de langste hangbrug ter wereld, is het niet de hoogste. Zo hangt een 405 meter lange brug in het Oostenrijkse Reutte zo'n 110 meter hoger boven de grond.



'Langste hangbrug ter wereld' geopend (Foto: ANP)