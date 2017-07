Gridstraf en strafpunt voor Kvyat Peterselieman 29-07-2017 20:36 print

Daniil Kvyat met op zijn tellen gaan passen. De coureur van Toro Rosso heeft voor de Grand Prix van Hongarije een gridstraf van drie posities en een strafpunt op zijn licentie gekregen voor het ophouden van Lance Stroll in de kwalificatie. De Rus heeft nu in totaal tien strafpunten verzameld en is hierdoor dichtbij een race schorsing.

Het incident tussen Kvyat en Stroll gebeurde aan het eind van de eerste kwalificatie toen Kvyat met een in-lap bezig was en volgens de stewards dit onnodig langzaam deed en op de racelijn reed. Stroll was bezig met het zetten van een snelle tijd en werd hierdoor opgehouden.

Het betekent dat Kvyat morgen als zestiende moet starten, maar tegelijkertijd niet moet proberen om de verloren posities direct goed te willen maken. Mocht hij namelijk nieuwe strafpunten oplopen dan moet de Rus een wedstrijd toekijken, omdat dit de straf is als binnen een jaar twaalf punten op de licentie verzameld worden. De eerste twee punten voor Kvyat vervallen pas op 23 oktober.