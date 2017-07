Lekker Belangrijk: Nieuws dat je niet wil missen!

Paula Patton was aangenaam verrast door haar kus met Tom Cruise. Dat vertelde de 41-jarige actrice vrijdag in de talkshow Live With Kelly and Ryan.

"Het was niet de beste kus ooit, maar het was wel heel goed" vertelt Paula. "Ik zal je zeggen dat de kus van Tom Cruise een verrassing was. Hij had een heerlijke frisse adem. Het was niet mint-achtig. Het was gewoon perfect."

Patton grapt nog dat ze van tevoren had willen weten dat hij zo'n heerlijke adem had, zodat ze zelf ook wat kauwgom had kunnen kauwen.



LB: 'Tom Cruise heeft fantastisch frisse adem' (Foto: BuzzE)