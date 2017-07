Signalen radicalisering bij aanvaller Hamburg YokiKater 29-07-2017 13:02 print

De man die vrijdag in een supermarkt in Hamburg met een groot keukenmes meerdere mensen aanviel, was een bekende van de autoriteiten. Er waren signalen van radicalisering, werd zaterdag bij een persconferentie bekendgemaakt. De islamitische dader had ook psychische problemen. De autoriteiten zagen in hem echter geen acuut gevaar.

Bij de aanval kwam een vijftigjarige klant om. Vijf mensen raakten gewond, van wie enkelen ernstig. Een zesde persoon liep verwondingen op toen hij hielp bij het overmeesteren van de verdachte na een achtervolging.

De 26-jarige verdachte is geboren in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de politie heeft hij alleen gehandeld, er zijn geen signalen dat hij banden had met een terreurgroep.

De steekpartij vond plaats in een vestiging van de Edeka-keten in de wijk Barmbek, aan de noordkant van het centrum van de havenstad.



Signalen radicalisering bij aanvaller Hamburg (Foto: ANP)