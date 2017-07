Dragon Quest XI komt naar het westen

Japanners zijn inmiddels aan de slag met Dragon Quest XI, maar Westerse fans hebben nog helemaal niets. Tot nu dan. Game Designer Yuji Horii heeft aangekondigd dat het team bezig is met het lokaliseren van de titel voor het Westen.

Dit duurt, voornamelijk door de hoeveelheid tekst en de vertaling naar vijf verschillende talen, nog wel even. Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, wat de officiële titel is, lanceert dan ook pas in 2018. Ook zijn de platforms nog niet bekendgemaakt. De game is gelanceerd voor Nintendo 3DS en PlayStation 4 en nog in ontwikkeling voor Nintendo Switch. Welke versies we hier krijgen is nog even afwachten.