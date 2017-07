Hardlopen zonder toestemming verboden in straten van Sierra Leone

Hardlopers in Sierra Leone hebben pech: zonder speciale toestemming van de autoriteiten mag je in de straten van het West-Afrikaanse land niet meer hardlopen.

Het gaat daarbij overigens met name om groepen hardlopers, die in Sierra Leone nogal eens voor overlast lijken te zorgen. "De politie ziet tot haar afschuw dat mensen de gewoonte hebben om in grote groepen te gaan hardlopen, waarbij ze mensen beledigen, het verkeer hinderen, op auto's slaan, luide muziek spelen en eigendom afpakken van mensen die gewoon hun dagelijkse ding doen", aldus politiechef Francis Alieu Munu.

In verband met de openbare veiligheid en orde heeft men daarom besloten om het hardlopen in groepen aan banden te leggen. Zonder speciale autorisatie mag het niet meer, individuen worden verwezen naar recreatiegebieden en stranden. Groepen die geen toestemming hebben, maar toch hardlopend gespot worden, zullen 'volgens de wet' behandeld worden. "U bent gewaarschuwd", sluit het bericht af.

#Police in #SierraLeone ban jogging in the street. From now on you need police authorisation to jog. pic.twitter.com/cqvidTQW57