Amerikaanse waterpolosters oppermachtig in WK-finale

De Amerikaanse waterpolosters hebben zich met overmacht laten kronen tot wereldkampioen. In Boedapest werd de twee jaar geleden in Kazan veroverde titel met verve verdedigd.

De Amerikaanse dames waren in de groepsfase al ongenaakbaar, waarna ze het op weg naar de finale alleen tegen Australië (7-5) een beetje lastig hadden. In de finale wachtte Spanje, het land dat in 2013 in Barcelona voor eigen publiek wereldkampioen werd.

De ploeg van Miki Oca kon tegen het Amerikaanse geweld van succescoach Adam Krikorian nauwelijks iets inbrengen. In de eerste helft kon Spanje een klein beetje bijblijven, wat leidde tot een 5-3 stand halverwege, maar vervolgens gaven de Amerikanen gas.

Met onder meer vier treffers van Kiley Neushul liep de VS uit naar een bijzonder duidelijke overwinning: 13-6. Na de Olympische Spelen van 2012 en 2016 en het WK van 2015 is het voor de Amerikanen de vierde titel in de laatste vijf mondiale toernooien.

De derde plek op het WK ging naar Rusland, net als op de Olympische Spelen van vorig jaar. Canada werd met 11-9 verslagen.