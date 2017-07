Magnussen: "Hamilton rijdt altijd in de weg"

Hoewel er nog maar twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Hongarije geweest zijn lopen de gemoederen bij een aantal coureurs hoog op. Een ervan is Haas-rijder Kevin Magnussen die vandaag maar weinig baantijd had en op het moment dat hij reed flink in de weg werd gezeten door Lewis Hamilton.

Nadat Antonio Giovinazzi in de ochtendtraining gecrasht was moesten de Haas-monteurs de auto oplappen voor vaste rijder Kevin Magnussen. De Deen kreeg hierdoor maar elf trainingsronden. Op het moment dat hij op de baan was voelde de coureur zich opgehouden door Hamilton, getuige zijn commentaar via de boordradio: "Waar is hij mee bezig?"

Aan Motorsport legde Magnussen zijn commentaar nog eens uit. "Er reed niemand voor hem op de baan en toch besloot hij in de laatste sector erg langzaam te rijden, terwijl ik aan een goede ronde bezig was. Het is onnodig om zo traag te gaan in de laatste sector met niemand voor hem. Hij rijdt altijd in de weg, dus dat is geen nieuws. Ik reed vandaag maar vier getimede rondes en toch slaagde hij erin om in de weg te rijden."

Eerder ventileerde Magnussen zijn mening over Hamilton al in Monaco, al heeft hij dit niet persoonlijk gedaan. "Sommige coureurs houden rekening met niemand. Het is hetzelfde als wanneer hij in de kwalificatie met een goede ronde bezig is, dan zal ik ook geen rekening met hem houden. Het is niet verboden wat hij doet, maar het getuigt van weinig respect."