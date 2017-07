Gridstraf Hülkenberg in Hongarije

Nico Hülkenberg heeft een gridstraf van vijf plaatsen voor de Grand Prix van Hongarije opgelopen. De Formule 1-coureur van Renault heeft te horen gekregen dat de versnellingsbak van zijn bolide voortijdig vervangen moet worden.

Na het goede resultaat twee weken geleden in Groot-Brittannië had Hülkenberg wederom zijn zinnen gezet op de plek achter de drie topteams. In de tweede vrije training eindigde hij al op die zevende stek, maar door de aangekondigde gridstraf lijkt de Duitser op de startopstelling van zondag buiten de top tien te gaan vallen en dat op een baan waar het vaak lastig inhalen is.