Honda wil in 2018 aan tweede team leveren

Honda is met meerdere partijen in gesprek om in 2018 Formule 1-motoren te leveren. Gisteren werd bekend dat Sauber afhaakte en wederom met Ferrari in zee ging. Daarom willen de Japanners een ander team over de streep trekken om de krachtbronnen af te nemen.

Honda keerde in 2015 terug in de Formule 1, maar tot nu toe is dit nog geen succes gebleken. De Japanners hebben tot nu toe exclusief aan McLaren geleverd, maar de Britten hebben kritiek omdat beloofde verbeteringen te lang op zich laten wachten. McLaren zou zelfs bij Ferrari en Mercedes geïnformeerd hebben over motoren, maar nul op het rekest hebben gekregen.

Daarom wil Honda extra data verzamelen door een tweede team te beleveren. Dit kan de ontwikkeling van de krachtbron bevorderen. Nu Sauber afgehaakt is worden andere opties bekeken. In de paddock doen hardnekkige geruchten over Toro Rosso de ronde. De Italianen krijgen nu nog motoren van Renault en hebben voor 2018 al een contract. Ook Mercedes-teams Williams en Force India behoren tot de potentiële kandidaten.

Mocht Honda Toro Rosso aan zich binden dan zou het kunnen dat McLaren kiest voor Renault dat aangegeven heeft geen vier teams te willen beleveren. Honda wil deze overstap echter koste wat het kost voorkomen.