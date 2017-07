Wereldspelen: Dag 9 - Vijfde goud op rij Nederlandse touwtrekkers? heywoodu 29-07-2017 07:00 print

Het is de voorlaatste dag van de Wereldspelen in Wroclaw, maar we zijn nog lang niet klaar met mooie actie. Ook vandaag gaan er weer sporten beginnen die we nog niet eerder in actie hebben gezien, met als hoogtepunt natuurlijk het touwtrekken.

Nederlanders

Om 09.30 uur beginnen de handboogschutters met de compoundboog aan de kwalificaties, bij zowel de mannen als de vrouwen. Ex-wereldkampioen Mike Schloesser en Peter Elzinga doen bij de mannen mee, Sanne de Laat schiet bij de vrouwen. Na de kwalificatie staat de middag in het teken van de eerste knock-outronden bij de mannen en vrouwen, terwijl in de gemengde landenwedstrijd - één man, één vrouw - de kwartfinales geschoten worden.

Om 12.30 uur speelt biljarter Dick Jaspers in de halve finales van het driebanden tegen de Italiaan Marco Zanotti, regerend kampioen op de Wereldspelen en vier jaar geleden de opvolger van de Nederlander. De hele ochtend en middag is men ook weer aan het jiujitsuën, met vier Nederlandse mannen: Boy Vogelzang in de klasse tot 69kg, Melvin Schol in de klasse tot 94kg en Ruben Assmann en Marnix Bunnik in het duotoernooi. Na drie nederlagen komen de kanopolodames ook weer in actie vandaag. Na de gehele top-3 van het vorige WK wachten vandaag Italië, Canada en Polen, daar liggen kansen om nog mee te doen om het brons.

Hier is het kanopolo te zien, als de video niet live is kun je even naar het kanaal van Planet Canoe gaan, die zenden de hele dag live uit (Bron: YouTube)

Een van de minst bekende sporten waar Nederland toch echt heel goed in is, is het touwtrekken. Vandaag beginnen we er in Wroclaw mee, als eerste de vrouwen, die één gewichtsklasse hebben: tot 540kg. In de ochtend staan er voor Nederland vijf groepswedstrijden op het programma, vroeg in de middag volgt de strijd om de medailles. Niet onrealistisch voor Nederland, want op de vorige drie Spelen werd twee keer zilver en één keer brons gepakt.

Daarna volgt het echte vuurwerk, de mannen tot 700kg, de zwaarste klasse. Nederland gaat hier voor een prachtige reeks, want in 2001, 2005, 2009 en 2013 ging het goud in de zwaarste touwtrekklasse elke keer naar Nederland. Aartsrivaal Zwitserland zal proberen de reeks te doorbreken, maar onze trekkers uit de Alpen zullen het hopelijk - net als bijna altijd - weer van de wat lichtere klasse tot 640kg moeten hebben.

Nederland - Zwitserland in het touwtrekken op de Spelen van 2013 (Bron: YouTube)

Waar kunnen we kijken, wat kunnen we zien en hoe laat is het allemaal?

Wederom kunnen we terecht op het Olympic Channel, waar weer de hele dag van alles te zien is. We vullen de ochtend met strandhandbal en lacrosse, alvast leuk om mee op te warmen, zeker als daarna nog een partijtje rollerhockey te zien is. De hele middag staat in het teken van afwisselend jiujitsu en strandhandbal, waarna we om 18.45 uur weer naar de danshal gaan: rock 'n roll, latin, het wordt weer helemaal te gek en de voetjes gaan weer van de vloer. Het hele tijdschema is hier te vinden, veel kijkplezier!