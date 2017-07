Brons voor jiujitsuka Van Leeuwen op Wereldspelen heywoodu 28-07-2017 22:48 print

Jiujitsuka Aafke van Leeuwen heeft op de Wereldspelen in Wroclaw brons gepakt in de klasse tot 70 kilogram.

De 25-jarige Nederlandse won beide gevechten in de groepsfase, maar ging in de halve finales onderuit tegen de Française Chloe Lalande. In de strijd om het brons was de Europees kampioene van vorig jaar te goed voor de Poolse Emilia Mackowiak.

Bij de mannen tot 62 kilogram kwam Ecco van der Veer namens Nederland in actie, maar de 20-jarige verloor beide gevechten in de groepsfase en was daarmee uitgeschakeld.