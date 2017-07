Noord-Korea schiet weer raket af

Noord-Korea heeft volgens de Japanse regering vrijdagavond laat (lokale tijd) weer een proef gedaan met een raket die in de Japanse Zee is terechtgekomen. De raket kwam neer in wateren die Japan tot zijn eigen economische zone rekent. De raket vloog circa 45 minuten door de lucht en heeft geen schade aangericht, aldus een lid van het Japanse kabinet. Hij waarschuwde dat Japan de voortdurende provocaties van Noord-Korea niet kan tolereren.

Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldde, zich beroepend op informatie van de legerleiding, dat het waarschijnlijk ging om een intercontinentaal ballistisch projectiel (ICBM) van een geavanceerder type dan de raket die op 4 juli werd getest. Deze legde meer dan 1000 kilometer af en haalde een hoogte van ongeveer 3700 kilometer.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigde de lancering vanaf de basis Mupyong-ni. Pentagon-woordvoerder Jeff Davis zei dat de militaire inlichtingendienst daar al rekening mee hield. De proef vormde geen bedreiging voor Noord-Amerika.

Het in stalinistische stijl geregeerde Noord-Korea doet al sinds de jaren zeventig raketproeven. Begin deze maand bereikten die een mijlpaal met het afvuren van een intercontinentale ballistische raket.

This is the place where North Korea launched its latest missile (left) and the Japanese island closest to its landing spot (right) pic.twitter.com/IPl4eRG5Yf