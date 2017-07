Zilver voor judoka Kamps op Jeugd Olympisch Festival heywoodu 28-07-2017 22:37 print

Het Nederlandse team op het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF) in het Hongaarse Györ heeft vrijdag één medaille aan het totaal toe mogen voegen. Veel meer kon er ook niet verwacht worden, want in de atletiek en het zwemmen deden er geen Nederlanders mee aan de finales.

Judoka Marit Kamps kwam in de klasse boven 70kg in actie en pakte daarin het brons door Helena Vukovic uit Kroatië te verslaan. Sophio Somkhishvili, de uiteindelijke winnares uit Georgië, had Kamps in de halve finales verslagen.

Een vermelding is er nog wel voor atlete Zoë Sedney, die donderdag goud won op de 200 meter. Vrijdag was ze niet alleen startloopster in de series van de 4x100 meter, waarin Nederland het snelste was, maar ook op de 100 meter horden was ze sneller dan wie dan ook.