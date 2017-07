Kromowidjojo als 5e naar WK-finale 50 vlinder, De Waard komt tekort heywoodu 28-07-2017 19:34 print

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft zich op de wereldkampioenschappen langebaan in Boedapest geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag, de afstand waarop ze in 2013 WK-brons won.

Kromowidjojo zwom in de halve finales naar een tijd van 25,67 seconden, een kleine anderhalve tiende boven haar vier jaar oude persoonlijk record en goed voor de vijfde tijd. Maaike de Waard kende een geweldige start, deed 40 meter volop mee, maar zakte vervolgens terug en tikte in haar halve finale aan als laatste in 25,89 seconden. Dat was wel goed voor een nette twaalfde tijd.

In de halve finales van de 100 meter vlinderslag liet Caeleb Dressel wederom een wereldtijd noteren. In de series zwom de Amerikaan naar 50,08, dit keer tikte hij een honderdste eerder aan: 50,07. Michael Phelps' jarenlang onaantastbare wereldrecord van 49,82 lijkt met het oog op de finale van zaterdagavond in de buurt te komen.