Beachvolleybalsters Flier/Van Iersel beginnen WK met nederlaag

Het wereldkampioenschap beachvolleybal in Wenen is voor Nederland niet zo best begonnen. Manon Flier en Marleen van Iersel openden het toernooi in de Oostenrijkse hoofdstad met een nederlaag.

Verrassend was dat overigens niet: Flier en Van Iersel zijn als 42e geplaatst, Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes uit Canada als zevende. Die twee waren dan ook ruim de favoriet en met name in de eerste set maakten ze dat waar.

In set twee namen Flier en Van Iersel tot twee keer toe een paar punten voorsprong, maar ze konden dat niet afmaken en in twee sets was het gespeeld: 13-21, 21-23.