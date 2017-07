Zwemmer Dressel bedreigt wereldrecord Phelps, Kromowidjojo door heywoodu 28-07-2017 10:46 print

Zwemmer Caeleb Dressel heeft op het wereldkampioenschap in Boedapest nog maar eens laten zien in supervorm te zijn. De kersverse wereldkampioen op de 100 meter vrije slag was ook op de 100 meter vlinderslag razendsnel.

Sterker nog, al in de series snelde Dressel naar een tijd van 50,08 seconden, de op drie na snelste tijd ooit en de snelste tijd ooit gezwommen in een 'normaal' pak. Met 49,82 seconden is het wereldrecord al sinds 2009 in handen van Michael Phelps, die op het WK van 2009 de Serviër Milorad Cavic in een legendarisch duel aftroefde. Met 49,95 in diezelfde race is Cavic de enige andere zwemmer die ooit sneller zwom dan de tijd die Dressel vrijdagochtend op de klokken bracht.

De laatste keer dat iemand sneller zwom dan Dressel vrijdagochtend deed (Bron: YouTube)

Mathys Goosen kwam in de series tot 52,12 seconden. Dat betekende een nieuw persoonlijk record voor de jonge Nederlander, maar het leverde hem de zeventiende plek op, precies één plaats te weinig voor een plek in de halve finales. Op de 50 meter vrije slag kwam Jesse Puts, wereldkampioen kortebaan, met een relatief matige tijd van 22,28 seconden tot de 21e plek, waarmee ook hij is uitgeschakeld. Ranomi Kromowidjojo en Maaike de Waard staan in de halve finales van de 50 meter vlinderslag: Kromowidjojo noteerde met 25,74 de vijfde tijd, De Waard was met 26,03 goed voor de veertiende plek.