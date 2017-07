Trumps perschef pijpt zich niet

De Amerikaanse president Donald Trump weet wel waar hij de mosterd moet halen. Zijn nieuwe woordvoerder Anthony Scaramucci, opvolger van Sean Spicer, haalde tegenover een journalist uit naar voormalig hoofd strategie Steve Bannon. Scaramucci zei dat hij anders is dan Bannon omdat hij zichzelf niet pijpt.

Ook noemde Scaramucci stafchef Reince Priebus "a fucking paranoid schizophrenic" die op moet stappen. Het Witte Huis lijkt wel op de rand te staan van een burgeroorlog.

De oorsprong van deze schuttingtaal is een dineetje van Trump met Fox News-presentator Sean Hannity en voormalig Fox News-topman Bill Shine. Scaramucci mocht niet mee-eten en was daar niet blij mee. Ryan Lizza van The New Yorker schreef er een stukje over en Scaramucci wilde weten hoe Lizza van het etentje wist. Dus belde hij hem op en vroeg wie er had gelekt. Maar Lizza weigerde, want journalisten geven niet zomaar hun bronnen prijs. Daarop zei Scaramucci boos dat hij de hele persstaf zou ontslaan.

Vaderlandslievend

"Ik heb ze gevraagd niet te lekken maar ze kunnen het niet helpen. Jij bent Amerikaans staatsburger en dit is een grote ramp voor Amerika, dus vraag ik je als vaderlandslievende om me een idee te geven wie er heeft gelekt", probeerde Scaramucci nog.

Maar Lizza hield voet bij stuk. Volgens de journalist denkt Scaramucci dat het lek bewijst dat Priebus hem probeert te dumpen. De steeds kwader wordende Scaramucci leek tijdens het gesprek dan ook te gaan geloven dat Priebus het lek was. Trumps keurige nieuwe perschef omschreef zijn collega daarop als een "fucking paranoid schizophrenic".

Schooljongetje

Vervolgens ontpopte Scaramucci zich als schooljongetje en deed Priebus na. "Oh, Bill Shine mag wel. Ik ga dat fokking etentje even lekker lekken en kijken of ik hun vrijpartijtje kan stoppen net zoals ik het vrijpartijtje voor Scaramucci een halfjaar lang kon stoppen." Vertaling: Priebus zou de aanstelling van Scaramucci na Trumps inauguratie hebben geblokkeerd, ondanks zijn loyaliteit tijdens de verkiezingscampagne.

Daarna verplaatse het gesprek zich naar de media-aandacht die Scaramucci de afgelopen tijd kreeg. De nieuwe perschef gaf in kleurrijke taal aan dat het hem hier niet om te doen is, maar dat hij slechts zijn land wil dienen. "Ik ben Steve Bannon niet. Ik probeer mezelf niet te pijpen. Ik zit hier niet mezelf te promoten over de rug van onze fokking president."

Lizza vermoedt dat Scaramucci bang is dat Trump overweegt om de voormalige Fox News-topman Bill Shine - weet u nog, die gast die wel mocht meetafelen - in te huren. Het lijkt er hoe dan ook op dat hoewel Scaramucci niet heeft meegegeten, hij wel een paar flessen opentrok die avond.

De perswoordvoerder gaf in een tweet aan dat hij zich voortaan wat minder kleurrijk zal uitdrukken.

A conversation with Anthony Scaramucci... https://t.co/7TY64NfAWu — Ryan Lizza (@RyanLizza) July 27, 2017