Jerry Seinfeld opnieuw bestbetaalde komiek Redactie 28-07-2017

Hij was de koppositie één jaar kwijt, maar Jerry Seinfeld mag zich opnieuw de bestbetaalde komiek noemen. Het Amerikaanse zakenblad Forbes rekende uit dat Seinfeld het afgelopen jaar zo'n 69 miljoen dollar (59 miljoen euro) betaald kreeg.

Vorig jaar was het voor het eerst in tien jaar dat Seinfeld niet de bestbetaalde komiek was. Toen viel die eer te deel aan Kevin Hart. Hij valt dit jaar terug naar de zesde plek. Hart verdiende volgens Forbes het afgelopen jaar 32,5 miljoen dollar (27,8 miljoen euro).

Seinfeld blijft de concurrentie weer ver voor. Chris Rock staat met een geschat inkomen van 57 miljoen dollar (48,8 miljoen euro) op de tweede plaats, de derde plek is voor Louis C.K. Hij harkte 52 miljoen dollar (44,5 miljoen euro) bijeen.

Amy Schumer is de enige vrouw in de top tien. Volgens Forbes verdiende ze het afgelopen jaar 37,5 miljoen dollar (32,1 miljoen euro). Daarmee staat ze op de vijfde plek.



Jerry Seinfeld opnieuw bestbetaalde komiek (Foto: BuzzE)