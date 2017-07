Huis VS geeft Trump budget voor grensmuur Redactie 28-07-2017 03:53 print

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag ingestemd met een verhoging van het defensiebudget voor 2018 met 68 miljard dollar (58,3 miljard euro). In de wetgeving is eveneens geld vrijgemaakt voor de start van de bouw van de door president Donald Trump beloofde Mexicaanse grensmuur.

Het wetsvoorstel gaat over de budgetten voor de departementen voor Defensie, Energie en Veteranenzaken, de wetgevende tak en geniekorps van het leger en gaat in totaal om 788 miljard doll voor het fiscale jaar 2018. In het voorstel wordt het defensiebudget voor 2018 met 68,1 miljard verhoogd naar 658,1 miljard dollar.

Daarnaast wordt 1,6 miljard dollar vrijgemaakt voor de bouw van een muur tussen de Verenigde Staten en Mexico. Dit was een van de centrale verkiezingsbeloften in de campagne van Trump in 2016.



Huis VS geeft Trump budget voor grensmuur (Foto: ANP)