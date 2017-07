'Verkeerde' paard wint, mogelijk identiteitsfraude

Chaos op de paardenrenbaan van Great Yarmouth donderdagmiddag. De eerste race van de dag werd verrassend gewonnen door Mandarin Princess, wat leidde tot blije wedders: dat paard leverde immers vijftig keer de inzet op, kassa dus!

Bij de controle na afloop bleek echter dat het winnende paard helemaal niet Mandarin Princess was, maar stalgenoot Millie's Kiss, die 'toevallig' drie races later niet van start ging. Dat paard is drie jaar oud, een jaar ouder dan Mandarin Princess, waardoor het toch wat makkelijker is om de race te winnen.

Volgens Philip McBride, trainer van de paarden, ging er in de voorbereiding iets mis. Beide paarden stonden in de stal naast elkaar en waren al gescand, waarbij er niks aan de hand was. Jockey John Egan was met het halen van het zadel echter wat laat, waardoor de nodige haast ontstond.

Een stalhulp bracht het paard alvast naar de start, maar in plaats van Mandarin Princess bracht ze Millie's Kiss naar de start. Egan kwam aan en omdat de race bijna begon installeerde hij het zadel en ging hij van start, zonder goed te kijken welk paard het was.

De Britse paardensportautoriteit heeft inmiddels een onderzoek ingesteld, want naast een simpele fout kan er ook sprake zijn van identiteitsfraude. Hangende het onderzoek blijft Mandarin Princess overigens als winnend paard in de uitslag staan, terwijl de meeste wedkantoren gewoon uitbetaald hebben.