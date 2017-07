Engeland makkelijk verder op EK voetbal Peterselieman 27-07-2017 23:55 print

De Engelse voetbaldames hebben zich zonder puntverlies geplaatst voor de kwartfinale van het Europees kampioenschap. In het derde duel in Groep D werd er met 1-2 gewonnen van Portugal dat door de nederlaag uitgeschakeld is.

Vooraf wisten de Portugese dames dat ze bij winst of eventueel een gelijkspel naar de volgende ronde konden doorstoten. Dit moest echter wel gebeuren tegen het sterke Engeland dat na zeven minuten spelen in het zadel werd geholpen. De Portugese keepster Patricia Morais ging opzichtig in de fout door een bal bij de tegenstander in te leveren, waarna Toni Duggan dit cadeautje uitpakte. Tien minuten later stond het al weer gelijk toen Diana Silva voor kon zetten na zwak uitverdedigen en Carolina Mendes de bal binnen kon tikken.

Direct na rust wist Engeland de 1-2 te maken toen Nikita Parris zich door de Portugese verdediging wurmde en scoorde. Deze stand bleek de eindstand te zijn, mede doordat diep in blessuretijd Portugal de kans op de gelijkmaker en daarmee plaatsing voor de volgende ronde om zeep hielp.